Имя Аркадия Гидрата когда-то гремело по всей стране.

Приближается День Великой Победы. Священный праздник для всей страны. И в нашем эфире мы продолжаем рассказ о героях- фронтовиках. Наша история сегодня - о красноармейце Аркадии Гидрате, знаменитом спортсмене и фронтовике, чья жизнь навсегда связана и с владимирской землёй.Площадь Революции Арбатско-Покровской линии. Знаменитая станция московского метрополитена. Здесь в толпе вечно спешащих пассажиров найдите минуту, остановитесь и всмотритесь в это лицо. Бронзовый советский студент с книгой. Небезымянный герой. Спортсмен и боец Аркадий Гидрат. Чемпион СССР по лёгкой атлетике. Именно он позировал скульпторам, которые в 1938-ом оформляли "Площадь революции". Выпускник Московского центрального спортивного института Гидрат был многократным чемпионом столицы. И первым из советских прыгунов в высоту преодолел планку в 190 сантиметров. Поставив всесоюзный рекорд - 191 и 5.Николай Скулов, краевед, член Союза писателей России: «Постепенно он стал символом советского молодого человека, каким он должен быть. Атлетом, сильным, красивым, образованным. 4 фигуры практически были вылеплены с него. Но портретное сходство, конечно, больше всего Студент с книгой».Имя Аркадия Гидрата - уроженца Калуги - когда-то гремело по всей стране, рассказывает краевед и писатель Николай Скулов. Много лет он изучает эту историю. Навсегда имя Аркадия Гидрата связано и с Гусь-Хрустальным. Знаменитым городом мастеров стекла. Судьбой чемпиона, но тот момент уже аспиранта и преподавателя, стала красавица-спортсменка Валентина родом из Гусь-Хрустального. По словам краеведа, скорее всего, свадьба была столичной. Шумной. Студенческой. Но сюда, на берега реки Гусь к родителям жены молодая семья приезжала неоднократно. В 38-ом родилась долгожданная дочь Ольга. Часто Аркадий и Валентина приходили на городское озеро, которое было и спортивным центром.Николай Скулов, краевед, член Союза писателей России: «Здесь была лодочная станция, здесь был открытый бассейн, здесь была вышка для прыжков в воду с высоты. Здесь практически каждый день проходили соревнования, а тем более и Валентина была спортсменка. Они сюда приходили, катались на лодке, и гуляли в Бариновой роще, тем более, с ребёнком маленьким».Планы и счастье разрушила война. В 1941-ом Аркадию Гидрату - 30. За плечами - советско-финская. Начал работу над кандидатской диссертацией. Но дописать не успел. Ушел сражаться с фашистами добровольцем. В конце сентября 1941-ого родные получили короткое извещение. Пропал без вести. О судьбе Аркадия Антоновича близкие не знали почти 6 десятилетий. Но в 2000-ом смоленские поисковики нашли на Синявинских высотах в наскоро выкопанном окопе останки бойца и его солдатский медальон. А в нём полуистлевшая записка.Николай Скулов, краевед, член Союза писателей России: «Там было его последнее послание жене Валентине. Он с ней прощается, желает счастливой жизни и пишет адрес. Гусь-Хрустальный, Красный Химик, улица Курловская, Валентине Гидрат. Живи счастливо!»Под Ленинградом, на Синявинских высотах до сих пор не растут деревья. Срезаны «ливнем» снарядов и мин. Земля здесь взбита воронками. Пропитана кровью советских бойцов. За Синявинские высоты, которые позволяли "жить" и "дороге жизни", не давая окончательно замкнуть кольцо блокады, стояли насмерть. Туда Аркадия Гидрата отправили как выпускника специальных командирских курсов "Выстрел". По словам краеведа Скулова, это был настоящий "фронтовой спецназ".Николай Скулов, краевед, член Союза писателей России: «После окончания курсов ему было присвоено звание младший лейтенант. И ему поручили готовить роту лыжников-разведчиков. Это место называли бутылочным горлышком. Там на территории 10-12 километров шириной за 3 года боёв погибли более 320 тысяч советских бойцов».Останки Аркадия Антоновича перезахоронили на Синявинских высотах. Там, где пала вся рота курсантов-лыжников, которой командовал Гидрат. Память о герое-красноармейце бережно хранят и в Гусь-Хрустальном, городе, который пересекла линия его судьбы. Возможно, добровольцем он уходил именно отсюда. Факт пока не подтверждён. Но запрос в местный военкомат сделан. В годы Великой Отечественной Гусь-Хрустальный - город и район - проводили на фронт 30 тысяч своих сыновей. Не вернулся каждый второй.Мария Платанюк, специальный корреспондент: «Краевед Николай Скулов продолжит изучать биографию Аркадия Гидрата. В планах - и книга о жизненном пути спортсмена и фронтовика. Это имя - одно из миллионов. Тех, что мы должны помнить».Мария Платанюк, Андрей Синягин"Вести-Владимир"