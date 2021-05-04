Её разработал ЦУР и местные власти.
Перед майскими праздниками в Центр управления регионом поступило более 1000 обращений жителей Владимирской области. Наиболее популярные темы: дороги, здравоохранение и ЖКУ.
Самыми активными стали жители Коврова, Гусь-Хрустального и Вязниковского районов.
Отдельно в ведомстве остановились на состоянии проезжей части в городе оружейников. Специалисты ЦУР и администрация Коврора разработали интерактивную карту, на которую нанесены дороги, подлежащие ремонту. По мере ремонта дорожного полотна она будет обновляться. Каждый ковровчанин, зайдя на неё сможет оценить ход ремонта городских автомагистралей.
В 2021 году на приведение дорог в порядок Коврову выделили более 117 млн рублей. В планах отремонтировать участки на улице Муромской, улице Космонавтов, улице Фрунзе, улице Димитрова и дорогу на Зарю. Срок выполнения работ – до 1 июля. Ямочный ремонт затронет 43 улицы города.