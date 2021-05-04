Осужденный взят под стражу в зале суда.

Житель Коврова признан виновным в хищении боеприпасов и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 3 месяца. Осужденный взят под стражу в зале суда.По информации пресс-службы Владимирского областного суда, в феврале 2020 года Кощеев находился в доме у своего знакомого. Увидев на кресле оставленные без присмотра боеприпасы, убедившись, что никто за ним не наблюдает, Кощеев тайно похитил патронташ с 15 охотничьими патронами, пригодными для стрельбы из гладкоствольного охотничьего оружия 12 калибра. Патронташ спрятал под куртку в рукав и скрылся с места преступления, распорядившись впоследствии похищенными боеприпасами по своему усмотрению.