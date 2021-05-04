Во время процесса он признал свою вину. Осуждённый был взят под стражу прямо в зале суда.

В Коврове местного жителя осудили за хищение 15 патронов. Следующие два года и три месяца мужчина проведёт в колонии.Как уточнили в пресс-службе Владимирского областного суда, в феврале 2020 года гражданин Кощеев находился дома у своего знакомого. Приметив оставленные на кресле боеприпасы, он похитил 15 патронов, пригодных для стрельбы из гладкоствольного охотничьего оружия 12-го калибра. Ковровчанин спрятал патронташ в рукав куртки и покинул жилище товарища.Во время процесса он признал свою вину. Осуждённый был взят под стражу прямо в зале суда.