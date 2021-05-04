Москва уже сделала первые шаги для восстановления и улучшения системы речного транспорта в городе.

Москва уже сделала первые шаги для восстановления и улучшения системы речного транспорта в городе.Уже долгое время ведутся разговоры о возрождении в Москве речного транспорта. И речь идет не о том, чтобы наполнить Москву-реку большим числом речных трамвайчиков. В первую очередь, необходимо выстроить разветвленную и эффективную инфраструктуру.В последние годы в городе велась работа именно в этом направлении. Восстанавливались речные вокзалы, возрождались причалы, разбивались новые парки в окрестностях набережных. Проделанная к сегодняшнему дню работа позволяет говорить о полноценной интеграции речных трамвайчиков в систему городского транспорта.Уже сейчас ни для москвичей, ни для гостей столицы речной транспорт не является чем-то непривычным. Однако смотрят на него как на развлечении. Прогулка по воде на протяжении нескольких часов мимо главных достопримечательностей города может быть приятна, однако главной задачей городского транспорта является выстраивание удобных маршрутов. Именно в этом направлении и будет развиваться столичный речной транспорт.Речь идет о локальных маршрутах на одну-две остановки с регулярным движением трамвайчиков. Вместо сложного расписания предлагается организовать их движение с тактовой частотой – раз в 15 минут. На борту будут действовать городские тарифы, карты "Тройка" и все транспортные льготы.Один такой маршрут уже работает. От восстановленного Северного речного вокзала можно добраться до Химок и вернуться обратно. Второй маршрут, согласно плану, будет привязан к Южному речному вокзалу и будет действовать в районе Нагатинский Затон.Из-за извилистости Москвы-реки длинные поездки по ней не имеют практического смысла – потери по времени на протяженном пути могут достигать до часа. Именно поэтому система водного транспорта города будет формироваться за счет локальных маршрутов.Еще одна особенность, которая позволит сделать речной транспорт не только эффективным, но и одним из любимых видов транспорта москвичей – удобство по небольшой цене. Городские власти ставят на первое место человека, а не сиюминутные экономические выгоды.Прибыли от этого нововведения в Москве не ждут. Для организации речных трамвайчиков нужна разветвленная инфраструктура – кассы, охранники и дежурные на причалах. И пилотные проекты маршрутов направлены в первую очередь на то, чтобы показать, насколько этот транспорт будет пользоваться спросом у москвичей.Ожидается, что речные трамвайчики позволят решить серьезные транспортные вопросы. Так, в последнее время в городе активно строятся прибережные кварталы. Часто они находятся далеко от метро. В таком случае наличие связи по воде может стать отличной альтернативой.Примером может послужить строящийся квартал на месте бывшего Завода имени Лихачева. Там, где некогда была депрессивная и заброшенная промзона, возникает настоящий город в городе с красивыми видами, благоустроенной набережной, центрами культурного притяжения, ландшафтными парками и школами. Планируется, что работы по благоустройству будут завершены уже в 2022 году. И водный транспорт позволит еще сильнее улучшить транспортную доступность квартала.Оценят доступный водный транспорт и туристы. Ведь у них появится возможность не просто проплывать мимо достопримечательностей, но и сходить на землю во время каждой остановки, чтобы лучше полюбоваться видами, а затем – через очень короткий промежуток времени – продолжить свое путешествие на следующем подошедшем речном трамвайчике.Одновременно с этим идет и улучшение городских набережных. На смену заброшенных, заболоченных и захламленных территорий приходят благоустроенные зоны, по которым приятно гулять и которые несут в себе практическую пользу. Что немаловажно – все проекты благоустройства проходят через этап публичных слушаний, а пожелания местных жителей обязательно учитываются при проведении работ.