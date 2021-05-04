Жуткое преступление удалось раскрыть сотрудникам полиции в Приморском крае. Расследование было начато после того, как в пруду было обнаружено тело несовершеннолетнего. У несчастного были ..

Жуткое преступление удалось раскрыть сотрудникам полиции в Приморском крае. Расследование было начато после того, как в пруду было обнаружено тело несовершеннолетнего. У несчастного были связаны руки. Установлено, что его сперва задушили стальной цепью, а уже затем сбросили в воду. Погибшим оказался ученик местной школы-интерната.По подозрению в совершении преступления был задержан ранее неоднократно судимый местный житель. Он признался, что расправился с ребенком из-за личной неприязни.