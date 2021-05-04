Навестить и поздравить ветерана приехал начальник УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Константин Строганов...

В День рождения и в преддверии Дня Победы руководитель УВД по СВАО полковник полиции Константин Строганов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Егора Петровича Осина.В свой день рождения Егор Петрович с искренним теплом и радушием встретил у себя дома долгожданного гостя. Душевная встреча прошла с воспоминаниями о годах войны и послевоенном периоде. Константин Юрьевич от всего сердца поблагодарил ветерана за защиту Родины в годы Великой Отечественной войны, за безупречную службу и достойный пример.С 1942 года Егор Петрович воевал на Западном фронте. В этом же году он был награжден медалью «За боевые заслуги» при обороне Москвы. Воевал до 1945 года. За время военных действий был награжден медалью «За освобождение Москвы». За проявленные храбрость и мужество в боях на Курской дуге награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды за операцию «Багратион» при освобождении Беларуси, медалью «За освобождение Варшавы» и другими. За Берлинскую операцию награжден орденом Красной Звезды.После окончания войны был направлен в Дальневосточный военный округ, где проходил службу до 1947 года, после чего вернулся в Москву и поступил на службу в Министерство государственной безопасности СССР – в Главное управление охраны.По окончании продолжил службу в МГБ СССР в отделе организации регулирования уличного движения. Ушел на пенсию в должности старшего инспектора 20 отдела регулирования уличного движения г. Москвы.За период службы в органах МГБ СССР и МВД СССР награжден медалями: «За безупречную службу» 2 степени, «За отличие в охране общественного порядка», другими юбилейными медалями.В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за проявленные храбрость, стойкость и мужество, а также в ознаменование 40-летия Победы в ВОВ награжден орденом Отечественной войны 2 степени.Руководители и личный состав УВД по СВАО поздравляют Егора Петровича и желают ему крепкого здоровья и долгих лет жизни!Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29