В отношении директора сельхозпредприятия возбуждены три административных дела.
В Юрьев-Польском районе ООО «Шипилово» незаконно добывало и потребляло воду из местных водоёмов.
Прокуратурой района в отношении сельскохозпредприятия проведена проверка соблюдения законодательства. Установлено, что у компании отсутствовала лицензия на право пользования недрами, добыче и потреблению воды. Также вскрылось отсутствие документов на забор воды из родника.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, генеральному директору ООО «Шипилово» внесено представление. Приняты меры по устранению нарушений.
Также возбуждены административные дела по статьям «пользование недрами без лицензии», «самовольное занятие водного объекта или пользование с нарушениями», а также «сокрытие или искажение экологической информации».
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.