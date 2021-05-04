В отношении директора сельхозпредприятия возбуждены три административных дела.

В Юрьев-Польском районе ООО «Шипилово» незаконно добывало и потребляло воду из местных водоёмов.Прокуратурой района в отношении сельскохозпредприятия проведена проверка соблюдения законодательства. Установлено, что у компании отсутствовала лицензия на право пользования недрами, добыче и потреблению воды. Также вскрылось отсутствие документов на забор воды из родника.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, генеральному директору ООО «Шипилово» внесено представление. Приняты меры по устранению нарушений.Также возбуждены административные дела по статьям «пользование недрами без лицензии», «самовольное занятие водного объекта или пользование с нарушениями», а также «сокрытие или искажение экологической информации».Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.