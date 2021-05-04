Ещё раз напоминаем, перед перечислением средств убедитесь в подлинности интернет-ресурса, на котором осуществляется операция.

В период майских праздников в интернете зафиксирофан рост кибер-преступлений, связанных с мошенничеством. Жители Владимирской области приобретают билеты на отдых и нередко попадаются на удочку преступников.За апрель выявлено 50 фэйковых сайтов, занимавшихся онлайн-продажей билетов. Для сравнения, в марте аналогичных случаев зарегистрировано не было. Преступники создают сайты-двойники популярных агрегаторов. Вводя информацию о своей банковской карте или счёте, клиент переводит деньги на счета мошенников.Ещё раз напоминаем, перед перечислением средств убедитесь в подлинности интернет-ресурса, на котором осуществляется операция.