В апреле выявлено 50 мошеннических ресурсов, тогда как в марте не было ни одного.

После продления майских праздников в России зафиксирован рост кибермошенничества в онлайн-продаже билетов. Согласно подсчётам компании Груп AB, в апреле выявлено 50 мошеннических ресурсов, тогда как в марте не было ни одного. Вредоносные ресурсы копируют сайты популярных агрегаторов авиабилетов. Когда посетитель фейкового сайта вводит данный карты для оплаты билетов, деньги отправляются на счёт злоумышленника, будьте осторожны.