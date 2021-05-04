Музыкальный спектакль для детей организовали Антон Филинов и Анастасия Москвичёва.

Шоу световых картин и песни о дружбе и о любви. Музыкальный спектакль для детей организовали Антон Филинов и Анастасия Москвичёва в центре современной культуры "Флигель". Представление посмотрела и наша съемочная группа.Стихи, музыка, и дополняет их шоу световых картин. У каждого художника своя техника. Можно использовать трафареты, либо рисовать руками - здесь уже фантазия безгранична, рассказывает Анастасия Москвичева.Анастасия Москвичёва: “Это своеобразная версия арт-терапии как рисование песком или водичкой или красками. То есть очень расслабляет, достаточно эффектно получается”.Экран пропитан специальным веществом, который удерживает свет на 30 секунд. Поэтому шоу - в полной темноте. Хотя в ней скрывается целый ансамбль - укулеле, мелодика и маракас. Пока импровизация - но в планах у Антона Филинова - записать альбом и сделать к песням анимацию.Антон Филинов: «Всё хочется для детей. Пусть даже прибыли никакой. Если дети будут рады, я увижу детский смех, улыбки увижу, для меня это - лучшая награда. Сегодня пока камерное мероприятие было, небольшое. Но очень душевно, мне очень понравилось”.Антон начал писать детские стихи в прошлом году - на карантине. И, когда уже накопился целый сборник, музыканты и художница световых картин решили встретиться и устроить для детей представление. Где каждая загадка-стих иллюстрируется световой картинкой.- Мне понравилась песня про дружбу.- Про маму, про папу. И даже еще про дедушку и про бабушку!Все слова - только о дружбе, любви и семье. Такие же добрые стихи в 80-е годы сочинял для Антона Филинова его отец. И Антон продолжает традиции - песни пишет уже для своего сына - Станислава.Анастасия Сахарова. Семен Карпов“Вести-Владимир”