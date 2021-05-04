Работы продлятся до конца мая.

Во Владимире с 4 мая начинается сезонный ремонт городского водопровода.В мэрии пояснили, что из-за коммунальных работ с 4 по 30 мая будут отключать подачу горячей воды.Опубликован график перебоев с водоснабжением:- улица Большая Нижегородская, 71, 71 «В», 75 (административные здания) – с 4 по 17 мая.- микрорайон Пиганово, улица Центральная, 1, 1 «А», 5, 19 - с 10 по 23 мая.- улица Белоконской,16 - с 17 по 30 мая.Также с 11 по 24 мая возможны отключения по следующим адресам:- улица 9-го Января, 1, 1 «А», 2, 3, 4 «А», 5 «А», 7; улица Батурина, 14;- улица Большая Нижегородская, 34, 34-б, 36, 63-а, 63, 63-а, 63-б, 63-в, 63-е, 63-ж, 63-з, 63-и, 63-к, 63-л, 63-у, 65, 65-а, 65-б, 65-д, 65-ж, 67, 67-б, 67-в, 67-г, 67-д;- улица Вокзальная, 2, 3, 5, 12, 14, 16, 32, 47, 65 «А»;- улица Горького, 2 «А», 5;- улица Грибоедова, 2, 6/88, 9;- улица Дворянская,16;- улица Диктора Левитана, 2, 3, 3-б, 3 «В», 4 «А», 5, 5 «А», 26, 29, 31, 33, 35;- улица Доватора, 2, 3 «А»;- улица Казарменная, 5, 5 «А», 7, 9, 9 «А»;- улица Каманина, 4, 5, 6, 10/18;- улица Карла Маркса, 16;- улица Красноармейская, 24, 24 «А», 28, 30, 34 «Г»;- проспект Ленина, 1, 2, 8 «А», 20, 20 «А», 22, 23, 32, 34, 36, 38, 40;- улица Лермонтова, 11 «А», 13, 15, 15 «А», 17/19, 19, 21, 22;- улица Луначарского, 13 «А», 15, 28, 37 «А»;- улица Ломоносова, 1;- улица Мира, 74, 76, 78/23, 80/24, 82, 84, 86/11, 90, 92, 94, 96;- улица Михайловская, 8 «А»;- улица МОПРа, 12, 12 «А», 13, 15;- улица Мусоргского, 1, 1 «А»;- улица Ново-Ямская, 2, 2 «А», 4, 6, 17, 17 «А», 19, 21, 21 «А», 23, 23 «А», 25, 25 «А», 27, 29, 29 «А», 31, 31 «А»;- Ново-Ямской переулок, 4, 4 «Б», 6 «А», 8;- Октябрьский военный городок, 7, 7 «А», 21, 23, 24, 25;- улица Офицерская, 20;- улица Пичугина, 11 «А», 11 «Б», 12, 12 «А», 13, 14;- улица Разина, 2, 7 «А», 7 «Б», 11, 12 «А», 14;- улица Садовая, 11 «А», 15, 17;- улица Сакко и Ванцетти, 41 «А»;- улица Стрелецкая, 30 «А», 32, 26 «А», 36;- улица Студёная Гора, 5 «Б», 7, 34, 34 «А», 36, 36 «А»;- улица Сущёвская, 1, 2, 3, 4, 5, 5 «А», 7, 7 «А», 13 «А»;- улица Труда, 2/7, 4, 4 «А», 7, 8, 8 «А», 10/20, 11, 14, 14 «А», 14 «Б», 16, 16 «А»;- улица Усти-на-Лабе, 1, 2, 2 «А», 4, 4 «А», 6, 8, 8 «А», 14, 16, 20, 22.Более подробный график доступен на официальном горадминистрации.