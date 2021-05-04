Губернатор Владимир Сипягин лично наблюдал за ходом соревнований

30 апреля в Муроме состоялись финальные состязания Кубка Международных соревнований по кёрлингу среди мужских команд «WCT MUROM CLASSIC 2021». На площадке ледовой арены «Кристалл» под эгидой Мирового тура по кёрлингу сразились 12 команд из Швейцарии, Швеции, Турции и России. Победителем стала сборная команда Швейцарии, серебро завоевала команда Москвы, российская сборная – бронзовый призёр чемпионата.Турнир проходил при поддержке Минспорта России, администрации Владимирской области и администрации округа Муром. Зрителями финального матча стали Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, депутат Государственной Думы, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев, президент ассоциации «Новая лига» Екатерина Селяметова, врио вице-губернатора Григорий Вишневский, глава округа Муром Евгений Рычков, а также известные среди любителей экзотичного вида спорта атлеты.Стоит сказать, что этапы мировых туров под эгидой WorldCurlingTour каждый год проходят в разных регионах России. Участниками соревнований неизменно становятся лишь самые сильные команды из самых разных уголков света. Очки, полученные в этих турнирах, влияют на места, которые команды занимают в мировом рейтинге. Свои силы спортсмены проверяют в трёх олимпийских дисциплинах: женской, мужской и среди смешанных пар (микст-дабл).В ходе соревнований, которые проводили на муромской ледовой арене, организаторы выделили особую промо-дорожку для игры в кёрлинг. На ней титулованные российские кёрлингисты проводили мастер-классы, преимущественно для молодого поколения. Также с целью повышения квалификации специалистов в этом виде спорта Федерация кёрлинга России в дни соревнований проводила образовательные семинары, в которых участвовали специалисты сборных команд нашей страны. Кроме того, состоялось совещание руководителей региональных федераций кёрлинга Центрального федерального округа.- Сегодня я удостоверился, что внешняя простота кёрлинга очень обманчива, здесь требуется большое мастерство, сила, ловкость и выносливость. Для Владимирской земли этот турнир – открытие. Это презентация уважаемого олимпийского вида спорта и расширение горизонтов активного образа жизни и спортивного туризма. Благодарю организаторов за доверие Мурому, который является крепким продолжателем и культурных, и спортивных традиций. Мы очень гордимся самобытной красотой и историей этого города. На днях Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию назвал Муром в числе исторических городов, развитие инфраструктуры которых получит особую государственную поддержку, - подвёл итоги мероприятия Губернатор Владимир Сипягин.