Нина Васильевна ушла из дома 19 июня. С тех пор её местонахождение неизвестно.

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области в 2018 году пропала без вести 72-летняя пенсионерка Нина Михайлова.Нина Васильевна ушла из дома 19 июня. С тех пор её местонахождение неизвестно.Она была одета в сине-голубую ветровку, чёрный халат в белый горох и бежевые туфли.Приметы: худощавого телосложения, рост - 155 сантиметров, глаза светлые, волосы седые.Если вам что-то известно о судьбе пропавшей женщины, добровольцы из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.