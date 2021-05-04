За всё время пандемии во Владимирской области КОВИДом переболели 32 165 человека. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 7 370 случаевГусь-Хрустальный — 3 921Муром — 3
За всё время пандемии во Владимирской области КОВИДом переболели 32 165 человека. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 7 370 случаевГусь-Хрустальный — 3 921Муром — 3 537Ковров — 2 302Александров — 2 017Петушки — 1 879Кольчугино — 1 413Юрьев-Польский — 1 355Вязники — 1 259Суздаль — 1 214Собинка — 1 013 Киржач —