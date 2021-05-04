Пожар произошел на улице Жуковского в майские праздники.

Дознаватели регионального управления МЧС изучают видео из соцсетей. Юный житель Владимира рассказывает, как он спас маленькую девочку из горящего дома.Пожар произошел на улице Жуковского в майские праздники. Дома там нежилые, скоро их снесут. По предварительным данным, поджигателями могли стать дети 4-5 лет. Как сообщают очевидцы, малыши сначала баловались спичками, а затем кидали бумагу. В итоге, девочка оказалась в большой опасности.- И я захожу, куртку снимаю, девочку накрываю, сам снимаю футболку, надеваю на нос и мы выпрыгиваем из окна.- То есть ты там был внутри?- Да, я был внутри, у меня все было лицо черное, я умылся.В группе “ВКонтакте” "" граждане обсуждают инцидент. По их словам, это уже не первый случай, когда дети беспрепятственно проникают в заброшенные дома. А МЧС еще раз напоминает родителям: не оставлять детей без присмотра.