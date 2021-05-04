В областной закон об административных нарушениях внесли отдельную статью, касающуюся обеспечения работы депутатов.

В областной закон об административных нарушениях внесли отдельную статью, касающуюся обеспечения работы депутатов.Чиновникам, вставляющим палки в колёса нардепам, грозит штраф.За воспрепятствование депутатской деятельности будут штрафовать. Законодательное Собрание утвердило соответствующие поправки в областной административный кодекс. Должностных лиц органов государственной власти региона, органов местного самоуправления, организаций, а также общественных объединений могут наказать, если их действия станут мешать областным или муниципальным депутатам исполнять свои обязанности. Штраф установили в размере от 2 до 3 тыс. руб.- Законодательное Собрание в рамках контрольной деятельности проводит большую работу: инспектирует строительство ФАПов в области, контролирует «дорожную» деятельность и многое другое. Понятно, что в процессе такой работы случается разное - нам отнюдь не всегда рады и готовы помогать. Полагаю, введение административной ответственности облегчит работу и настроит некоторых чиновников на конструктивное сотрудничество. Закон рождался непросто. Пришлось много дорабатывать, но, я думаю, у нас получился хороший, рабочий вариант, - прокомментировал документ председатель комитета по вопросам госустройства, правопорядка и законности Александр Нефёдов.Из других решений апрельского заседания регионального парламента заслуживает внимания закон, предусматривающий беззаявительный порядок предоставления льготы по транспортному налогу. Это означает, что владельцам 2-х и более машин из числа льготных категорий граждан теперь не обязательно обращаться в налоговый орган и оформлять вычет на тот или иной автомобиль. Автор инициативы депутат Михаил Максюков пояснил: - Льготу автоматически, по умолчанию, будут применять к максимальной начисленной сумме транспортного налога, то есть так, как наиболее выгод