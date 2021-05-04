Добавим, что 29 704 пациента с Covid-19 оправились от болезни. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 51 человека.

Во Владимирской области на 4 мая выявлено ещё 54 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф.Всего с начала пандемии в регионе ковид диагностирован у 32 165 человек.За сутки во Владимирской области от коронавируса умерло четыре человека. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1120 летальных исходов.Добавим, что 29 704 пациента с Covid-19 оправились от болезни. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 51 человека.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.