С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20705 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18515 пациентов. В стационарах лежит 275 жителей, из них 167 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1585 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 29 новых случаев заражения Covid-19.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 20 костромичам. По два инфицированных ковидом жителя прибавилось в Красном-на-Волге и Волгореченске. По одному – в Шарье, Буе, Нерехте, Павинском и Костромском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20705 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18515 пациентов. В стационарах лежит 275 жителей, из них 167 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1585 заболевших.