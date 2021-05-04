В результате происшествий никто не пострадал.

По состоянию на 06:00 4 мая в течение суток в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области организована работа по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Также организована работа по тушению пяти техногенных пожаров.Как уточнили в МЧС, погибших и пострадавших нет.На дорожно-транспортные происшествия пожарно-спасательные подразделения области не привлекались.