В содеянном он признался и рассказал, что деньги потратил на личные нужды.

В Гусь-Хрустальном 35-летнего местного жителя осудят за грабёж. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В декабре 2020 года в вечернее время мужчина напал на односельчанина. Злоумышленник избил потерпевшего, нанеся ему несколько ударов по голове. Далее гусевчанин украл из кармана куртки своей жертвы деньги и скрылся с места преступления.Ранее судимый фигурант был задержан на территории района. В содеянном он признался и рассказал, что деньги потратил на личные нужды.Уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд. По инкриминируемой статье подозреваемому грозит до 7 лет колонии.