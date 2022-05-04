На Европейской территории страны развивается очередное арктическое вторжение. Во Владимирской...

На Европейской территории страны развивается очередное арктическое вторжение.Во Владимирской области накануне в течение дня температура повысилась почти до +18°, а это норма середины мая.Но сегодня непогода накроет средние широты. Облачные поля атмосферного фронта, вслед за которым распространяются холодные воздушные массы, протянутся от побережья Ледовитого океана до Балкан. В этой зоне ожидаются дожди, которые на севере могут переходить в снег, сообщает центр Фобос.На пик арктическое вторжение выйдет завтра ночью. Из-за циклона температура понизится с 16 до 8 градусов. Местами пройдут дожди. Ночами будет немного выше нуля. Пик придется на четверг, 5 мая: днем не выше 7-8 градусов тепла, ночью – ноль, местами до минус 1-2 градусов.В этот раз похолодание будет недолгим. Уже в пятницу на Русской равнине сформируется антициклон, и циклонический вихрь, смещающийся по северу Евразии, станет закачивать в его область хорошо прогревшиеся воздушные массы.К выходным циклон уйдет на восток, а во Владимирскую область, как и в остальные регионы ЦФО, вернется тепло. В субботу, 7 мая, синоптики обещают до +17.