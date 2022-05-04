14 ДТП, 13 раненых и 4 погибших. Дорожные полицейские региона подвели аварийную статистику с 1 по 3 мая. В областном центре на проспекте Ленина ночью в понедельник насмерть сбили пешехода. В 01.15

14 ДТП, 13 раненых и 4 погибших. Дорожные полицейские региона подвели аварийную статистику с 1 по 3 мая. В областном центре на проспекте Ленина ночью в понедельник насмерть сбили пешехода. В 01.15 молодой мужчина 1987 года рождения переходил дорогу по “зебре” возле магазина “1001 мелочь”. Олег Лапшин, зам. начальника отдела УГИБДД области По предварительной информации,