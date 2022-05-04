Власти Москвы продолжают поддерживать граждан и отдельные сектора экономики, которые оказались под санкционным давлением.

Власти Москвы продолжают поддерживать граждан и отдельные сектора экономики, которые оказались под санкционным давлением.Еще в начале весны в Москве разработали план по усовершенствованию городской экономики для противодействия санкциям. С того времени городские власти во избежание печальных последствий уже приняли меры по поддержке строительства, промышленности, малого и среднего бизнеса и других отраслей.Как отмечают в столичном правительстве, сейчас особенно важно поддерживать экономически активных, потерявших работу в столь непростое время людей, которые готовы трудиться. Так, мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, из которого следует, что доходы москвичей, которые лишились работы после 1 марта 2022 года и в течение трех месяцев были признаны безработными, не будут учитываться при оценке среднедушевого дохода семьи, когда речь идет о назначении социальных пособий и оказании адресной помощи."Благодаря временной отмене проверки нуждаемости поддержку получат многие москвичи, которые не по своей вине вынуждены искать новую работу. Даже если у них есть какие-то накопления или дополнительные доходы, забота со стороны города в этой стрессовой ситуации явно не будет лишней", – отметил градоначальник.Собянин пояснил, что изменения касаются ежемесячных пособий на детей (до трех лет, от трех до семи лет, от семи до 18 лет; выплат при рождении ребенка в семьях, в которых возраст родителей не больше 35 лет; заключений социального контракте; предоставления адресной помощи.Кроме того, столичные власти оказывают поддержку тем людям, которые хотят работать по новой специальности или развить свои профессиональные навыки. В Москве появились гранты на переобучение или повышение квалификации. Величина гранта – до 95% документально подтвержденных затрат на обучение (не больше 60 тысяч рублей в расчете за 12 месяцев).Также в городе продление налоговых льгот для промышленных комплексов и технопарков сделали автоматическим. Благодаря этой мере свыше 120 крупных компаний, в которых работают около 130 тысяч человек, сохранят налоговые льготы."Как правило, льготный статус дается на 10 лет, но соответствие ему необходимо подтверждать ежегодно. По просьбам бизнеса в 2022 году делать этого не потребуется", – рассказал Собянин.А еще власти решили помочь владельцам аттракционов и автошкол. Специально для владельцев некапитальных сооружений принято несколько мер поддержки.Истекающие в 2022 году договоры на размещение некапитальных объектов будут автоматически продлены до 31 декабря 2023-го без проведения торгов.Размер обеспечительного платежа сокращен до размера одного месячного платежа аренды.Представляется отсрочка по оплате за II квартал до конца 2022 года.Власти продолжают следить за ситуацией в экономике Москвы. Сергей Собянин анонсировал пакет мер по поддержке киноиндустрии и большого спорта.