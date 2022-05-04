СМИ сообщают, что директор ведомства написала заявление об увольнении.

Директор департамента молодёжной политики администрации Владимирской области Дина Каткова ушла в отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщают наши коллеги изНа посту руководителя ведомства она проработала семь месяцев. Бывший губернатор Владимир Сипягин назначил её 10 сентября прошлого года. Ранее девушка трудилась заведующей отделом в комитете по соцполитике.Напомним, что сам департамент создан 1 ноября 2020 года. Первым его главой был Николай Костылев, который скоропостижно через два месяца после назначения.Добавим, что в конце апреля в научной библиотеке состоялась врио замгубернатора по социалке Владимира Куимова и сенатора Ольги Хохловой с активистами молодежных движений и студентами. Власти считают, что в регионе пора заняться реформированием работы с молодёжью. Звучали предложения упразднить департамент молодёжной политики, а его функции передать департаменту образования.