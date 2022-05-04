СМИ сообщают, что директор ведомства написала заявление об увольнении.
Директор департамента молодёжной политики администрации Владимирской области Дина Каткова ушла в отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщают наши коллеги из
На посту руководителя ведомства она проработала семь месяцев. Бывший губернатор Владимир Сипягин назначил её 10 сентября прошлого года. Ранее девушка трудилась заведующей отделом в комитете по соцполитике.
Напомним, что сам департамент создан 1 ноября 2020 года. Первым его главой был Николай Костылев, который скоропостижно через два месяца после назначения.
Добавим, что в конце апреля в научной библиотеке состоялась врио замгубернатора по социалке Владимира Куимова и сенатора Ольги Хохловой с активистами молодежных движений и студентами. Власти считают, что в регионе пора заняться реформированием работы с молодёжью. Звучали предложения упразднить департамент молодёжной политики, а его функции передать департаменту образования.