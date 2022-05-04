Ограничения будут действовать до 27 мая.

Октябрьский районный суд продлил домашний арест директору «Центра культуры и искусства на Соборной» Александру Загубнему. Ограничения для него введены до 27 мая. Бывшего депутата владимирского горсовета в хищении 850 тысяч рублей.По версии следствия, он фиктивно трудоустроил четверых сотрудников, которые фактически не работали в организации. Положенную «коллегам» заработную плату получал сам руководитель. Правоохранители провели ряд обысков. Директора бывшего дома Офицеров задержали, а впоследствии поместили под домашний арест.Ранее региональный исполком «Единой России» Александра Загубнего в партии.Судья рассмотрел и дело главного бухгалтера учреждения Светланы Боруцкой. Ей ужесточили меру пресечения. К домашнему аресту добавился запрет на определенные действия. По версии следствия, она участвовала в хищении бюджетных рублей.