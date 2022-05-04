В конце апреля более 130 предприятий Владимира получили уведомления на отключения от электроэнергии за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс».
В конце апреля более 130 предприятий Владимира получили уведомления на отключения от электроэнергии за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс». Сумма задолженностей составила 12,76 млн рублей. Большинство компаний погасили долги.
Четыре организации проигнорировали требования и были отключены от поставки электроэнергии в ходе очередного рейда, накануне майских праздников.
Сразу после этого руководитель компании «Руно-сервис» внёс необходимую сумму. Владельцы гостиницы «Князь Владимир» не стали дожидаться, когда в номерах погаснет свет и сразу же перечислили оплату.
Напомним, что при введении ограничения поставки электроэнергии клиент кроме оплаты задолженности также должен возместить затраты на восстановление подачи ресурса.
«Соблюдение платежной дисциплины – неотъемлемая часть договорных отношений. Если предприниматели не исполняют свои обязательства, то мы вправе применить все предусмотренные законом меры, в том числе произвести частичное или полное отключение от электрической сети», - комментирует руководитель отдела по сбору денежных средств юридических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Татьяна Ртищева.