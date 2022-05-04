В конце апреля более 130 предприятий Владимира получили уведомления на отключения от электроэнергии за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс».

В конце апреля более 130 предприятий Владимира получили уведомления на отключения от электроэнергии за долги перед «ЭнергосбыТ Плюс». Сумма задолженностей составила 12,76 млн рублей. Большинство компаний погасили долги.Четыре организации проигнорировали требования и были отключены от поставки электроэнергии в ходе очередного рейда, накануне майских праздников.Сразу после этого руководитель компании «Руно-сервис» внёс необходимую сумму. Владельцы гостиницы «Князь Владимир» не стали дожидаться, когда в номерах погаснет свет и сразу же перечислили оплату.Напомним, что при введении ограничения поставки электроэнергии клиент кроме оплаты задолженности также должен возместить затраты на восстановление подачи ресурса.«Соблюдение платежной дисциплины – неотъемлемая часть договорных отношений. Если предприниматели не исполняют свои обязательства, то мы вправе применить все предусмотренные законом меры, в том числе произвести частичное или полное отключение от электрической сети», - комментирует руководитель отдела по сбору денежных средств юридических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Татьяна Ртищева.