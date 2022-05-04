Нового гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника определят на конкурсной основе примерно через 3 месяца. Об этом в ходе брифинга рассказал Сергей Рыбаков. Напомним, у

Нового гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника определят на конкурсной основе примерно через 3 месяца. Об этом в ходе брифинга рассказал Сергей Рыбаков. Напомним, у руководителя главного музея области истёк годовой контракт на занимаемую должность 25 апреля этого года. Теперь он переведен в статус исполняющего обязанности генерального директора. Получается, с руководителем музея не стали автоматически продлевать контракт. Причем