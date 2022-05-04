Курс евро опустился до 72 рублей впервые с февраля 2020 года.

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в среду укрепляется к доллару и евро. По данным на 10:30 мск, курс доллара снижается 1,04% - до 70,22 рубля, курс евро - до 73,7 рубля (-1,4%).В начале торгов на Мосбирже курс доллара понижался до 68,62 рубля (-3,3%), опускаясь ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года. Курс евро терял 3,68%, опускаясь до 72 рублей впервые с февраля 2020 года.Российский рынок акций в начале основной сессии в среду демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов. Так, индекс Мосбиржи падает на 0,59% - до 2 430,81 пункта, индекс РТС замедлил рост и поднимается до 1 097,08 пункта (+1,44%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10:16 мск.По данным на 10:04 мск, индекс РТС рос на 3,82% до 1 122,85 пункта, поднимаясь выше 1 100 пунктов впервые 8 апреля 2022 года.На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 444,25 пункта (-0,04%). Долларовый индекс РТС рос на 0,33% - до 1 085,11 пункта.