Об этом сообщил и.о. руководителя Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков.

Минкульт проведёт конкурс на пост гендиректора ВСМЗ. Об этом сообщил и.о. руководителя Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков.Ранее ведомство подписало с Рыбаковым годичный контракт. С 26 апреля он трудится в ранге исполняющего обязанности.«В течение трёх месяцев конкурс явно будет проведен. Это достаточно стандартная процедура для Министерства культуры», - уточнил он.Одним из кандидатов может стать и сам действующий руководитель. Он такой вариант развития событий не отрицает.