О дополнительной поддержке сельхозпроизводителей позаботились на самом высоком уровне.

Санкции западных «партнёров» не выбьют из колеи наших хлеборобов! Размер субсидирования кредитов, которые российские сельхозпроизводители будут брать в период с 1 мая по 31 декабря текущего года, увеличится до 100% ключевой ставки ЦБ. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.- Речь идёт о льготных кредитах, которые будут получены с 1 мая по 31 декабря 2022 года на приобретение оборудования и сельхозтехники, на реализацию инвестиционных проектов, связанных с модернизацией и строительством селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров, а также с развитием молочного скотоводства, - прокомментировал депутат Госдумы Игорь Игошин в своём аккаунте в соцсетях.В кабмине также уточнили, что займы привлекаются на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке до 5% годовых. Субсидирование до 100% ключевой ставки ЦБ будут осуществлять по кредитам до 10 миллиардов рублей.Стоит сказать, что нововведение значительно упростит аграриям доступ к недорогим заёмным средствам. Благодаря этому предприятия важнейшей для экономики отрасли получат финансовую устойчивость, что в наше время – крайне важно.Напомним, что недавно Правительство также предоставило аграриям право на полугодичную отсрочку платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в этом году.