В регионе насчитывается более 400 человек с почечной недостаточностью.

Во Владимирской области пациентов, нуждающихся в гемодиализе, будут обеспечивать препаратами железа и кальцимиметиками в условиях дневного стационара. Об этом рассказали в пресс-службе депздрава.Решение принято совместно с Фондом ОМС и диализными центрами. Медикаменты будут закупаться больницами, а затем вводиться владимирцам.Как уточнил и.о. главы облздрава Артём Осипов, сейчас на территории 33-го региона более 400 человек с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся терапии.«Благодаря нововведению доступность медицинской помощи для этой категории граждан повысится», – подчеркнул он.