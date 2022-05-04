Ожидается, что с середины мая строители приступят к разбору крыши.

Во Владимире готовятся к сносу «лишних» этажей дома №19 на улице Центральной. Вокруг проблемной новостройки уже установили ограждение.Редакция «33Live.Ru», как и многие региональные СМИ, написали километры текста на тему ввода дома в эксплуатацию. Вкратце историю можно перечитать .Последним инфоповодом по теме стала прямая линия Александра Авдеева с жителями Владимирской области. Тогда он будущее МКД и двух незаконных пролётов.«К апрелю разработали проект демонтажа. Провели переговоры с жителями дома. Они готовы выехать на время проведения работ. Ещё раз повторю - другого варианта узаконить дом у компании-застройщика нет. В противном случае его ждёт уголовная ответственность», - подчеркнул губернатор, отвечая на вопрос обманутых дольщиков.Ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Планируется, что к середине мая строители приступят к разбору крыши. Сдать объект рассчитывают до конца 2022 года.