Российские военные высадились на аэродроме Антонов (Гостомель) в 25 километрах от Киева в первый день спецоперации. Их подвигу посвятили песню.

Российские военные высадились на аэродроме Антонов (Гостомель) в 25 километрах от Киева в первый день спецоперации. Их подвигу посвятили песню.Специалисты уже сейчас говорят, что гостомельский десант вошел в историю военной науки. По плану отряды Воздушно-десантных войск должны были высадиться на аэродроме утром 24 февраля, но ВСУ открыли огонь из зенитных установок. Чтобы прикрыть десантников, вертолет Ка-52 "Аллигатор" вызвал огонь на себя. В итоге все выявленные огневые точки противника были подавлены.После высадки подразделения ВДВ уже самостоятельно обеспечивали свою безопасность. Новостей от парней не было больше суток. В это время из украинских СМИ начала появляться информация, якобы Нацгвардия расправилась с бойцами в Гостомеле. К счастью, позже Министерство обороны РФ объявило, что высадка на аэродроме прошла успешно.В видео к песне использованы кадры, сделанные 45-й бригадой ВДВ 24 февраля. "Восставшие из пепла" – так называется композиция, посвященная нашим парням, которым пришлось работать в непростых условиях, причем делать это так, чтобы не пострадали гражданские объекты и мирные жители. Автор текста – Сергей Ефимов."Огонь со всех сторон, за взрывом взрыв – все ближе и плотней.Мозги кипят, в ушах какой-то звон от диких криков, слышимых в огне.И едкий дым глаза без масла жрет. Почти на слух, наощупь, наугадСтреляют в уцелевший пулемет за тех,Кто шел в гостомельский десант", – поет Александр Маршал строчки, рвущие сердце на части.