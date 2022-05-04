Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» принял участие в Спортивном празднике, который состоялся 30 апреля на Лыбедской магистрали во Владимире. Это традиционное мероприятие города, которое ..

Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» принял участие в Спортивном празднике, который состоялся 30 апреля на Лыбедской магистрали во Владимире.Это традиционное мероприятие города, которое проводится с 2017 г. ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно в нем участвуют дошколята, школьники, студенты учреждений среднего профессионального образования и вузов, коллективы физкультуры и все желающие.В этом году в программу праздника вошли соревнования лыжероллеров и беговелов, соревнования по роллер-спорту, выступление мотоджимхана (проезд на скорость сложной трассы с большим числом поворотом и препятствий), а также легкоатлетическая эстафета.Энергетики Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» организовали детскую развлекательную площадку. На ней клоун Митя вместе с Теплославом рассказали ребятам о правилах энергобезопасности. Викторина с подарками, воздушные шарики, мыльные пузыри, веселые игры и танцы со сказочной зеброй и тигром помогли юным спортсменам быстро и легко усвоить материал.Лиза Савушкина, одна из самых активных гостей площадки, поделилась своими впечатлениями: «Мне 7 лет. Я принимала участие в соревнованиях на роликах. Очень понравились игры с клоуном и его друзьями, было весело и интересно. Теперь я точно знаю, что в глубокие лужи наступать нельзя и лазить по трубам тоже может быть опасно».Также с приветственным словом на открытии Легкоатлетических соревнований выступил заместитель главного инженера по эксплуатации тепловых сетей филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» Эдуард Будыкин. Он отметил, что компания всегда поддерживает ценность здорового образа жизни и любовь к спорту, регулярно проводит спортивные внутрикорпоративные мероприятия для сотрудников. «Мы рады внести вклад в такое значительное городское событие, особенно в преддверии великого праздника – Дня Победы. Сегодня мы поддержали мероприятие подарками для детишек-участников, а также организовали работу детской площадки, на которой в игровой форме рассказали юным спортсменам о правилах энергобезопасности. И искренне надеемся, что они унесут с собой не только хорошее настроение, но и ценные знания».