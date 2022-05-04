Петербургский предприниматель Евгений Пригожин возмущен публикаций пресс-релиза правительства Великобритании с призывом не допускать патриотических высказываний россиян и Кибер Фронта . Он подчеркнул, что никто не вправе запрещать жителям страны любить свою Родину и защищать ее.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин возмущен публикаций пресс-релиза правительства Великобритании с призывом не допускать патриотических высказываний россиян и "Кибер Фронта ". Он подчеркнул, что никто не вправе запрещать жителям страны любить свою Родину и защищать ее.Пригожин в открытом письме к правительству Великобритании и лично Борису Джонсону подчеркнул, что, к сожалению, не имеет отношения к "Кибер Фронту Z", но искренне им восхищается. Бизнесмен напомнил Джонсону знаменитую цитату Черчилля о русских, элегантно осадив британского премьер-министра."Я хотел бы дать вам урок морали от вашего же мудрого предка: "Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, но остается только молиться тем, кто встанет у них на пути" — Уинстон Черчилль", — говорится в открытом письме Пригожина, опубликованном пресс-службой компании "" в соцсети "ВКонтакте".Пригожин напомнил, что любой человек вправе заступиться за мать, если кто-то ее обижает. В письме к Джонсону он заявил, что дает политику пощечину, дав понять, что любит свою страну.