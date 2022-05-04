Сотрудникам региональной системы ФСИН удалось до минимума сократить число случаев передачи...

Сотрудникам региональной системы ФСИН удалось до минимума сократить число случаев передачи запрещенных веществ и предметов в колонии и тюрьмы Владимирской области, сообщает пресс-служба областного управления. Если в 2019 году таких фактов было выявлено десять, то в прошлом - всего один.В исправительных учреждениях стали внимательнее досматривать посылки, которые осужденным привозят родственники. В комнате приема передач дежурят наиболее подготовленные и опытные сотрудники. В списке запрещенных к передаче вещей, помимо огнестрельного оружия, колюще-режущих предметов, алкоголя, наркотиков и средств связи, также домашние консервы и выпечка, и любые продукты, требующие тепловой обработки (кроме чая, кофе, сухого молока и пищевых концентратов быстрого приготовления).Александр Прийма, замначальника отдела безопасности ИК-3:- У нас попадали и наркотические вещества. Там в посылках пришли в куриных кубиках "Магги" внутри были наркотические вещества. Также во время свидания гражданка привезла сим-карту для передачи осужденному. Тоже это было выявлено.Объем и регулярность передач зависит от типа учреждения. Так заключенные женских колоний и колоний-поселений не ограничены в количестве посылок и бандеролей. Осужденные в тюрьмах могут рассчитывать на одну-две посылки в год, заключенные колоний строгого, общего и особого режимов в течение года получают от четырех до двенадцати передач. Вес посылки не может превышать двадцать килограммов.Михаил Волошин, заключенный ИК-3:- Когда сидишь в таких местах лишения свободы, как бы оно ни было, старушки ездят, сестры младшие, которых я должен воспитывать, а воспитывают они меня, конечно, радости особой нет, но рад, конечно, когда матушка приезжает, когда есть помощь какая-то, не бросают.