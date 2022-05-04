Заканчивается основной этап строительства развязки, которая соединит платную трассу и Южный объезд Владимира.

Во Владимирской области движение по одному из участков трассы М-12 запустят уже в 2022 году. Заканчивается основной этап строительства развязки, которая соединит платный автобан и Южный объезд Владимира. Дорожники смонтировали на участке 39 балок над М-7 и приступили к бетонированию магистрали.Всего будет обустроено 10 съездов, которые свяжут М-12 и М-7, а также обеспечат заезд на М-12 с Южного обхода. Для пропуска трафика с одного из съездов устраивается тоннель.Как сообщает Автодор, на путепроводе над дорогой «Владимир - Мостострой» и ГЖД также завершён монтаж балок. Закончены монолитные работы в створе основного хода М-12 для пропуска движения «М-7 - база «Ревяки». Ведутся работы по устройству дорожного полотна на 25 из 37 километров. На объекте трудятся 1 300 человек и 150 машин спецтехники.