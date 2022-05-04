Накануне, 3 мая, недалеко от Владимира произошло смертельное ДТП. Погибли два человека. Как...

Накануне, 3 мая, недалеко от Владимира произошло смертельное ДТП. Погибли два человека.Как рассказали в управлении ГИБДД по Владимирской области, ДТП произошло 3 мая в 13:16 на 273-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». На повороте на МЮД автомобиль Suzuki Wagon оказался в кювете и перевернулся. Два человека, мужчины 73 и 51 года, находившиеся в машине, вылетели из салона. Кто из них был за рулем, неизвестно, подробности происшествия устанавливаются.Фото: vk.com/podsluhano_vo_vladimire