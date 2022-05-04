Два пожара произошло в Гусь-Хрустальном районе за последние сутки. Легковой автомобиль загорелся на улице Знаменская в Гусь-Хрустальном во вторник ночью, 3 мая. На место незамедлительно

Два пожара произошло в Гусь-Хрустальном районе за последние сутки. Легковой автомобиль загорелся на улице Знаменская в Гусь-Хрустальном во вторник ночью, 3 мая. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5