На фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В Коврове задержан подозреваемый в краже дорогостоящего велосипеда. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В конце апреля из коридора многоэтажного дома на улице Владимирской неизвестный похитил транспортное средство, принадлежащее местному жителю. Обнаружив пропажу, владелец заявил в полицию. Ущерб потерпевший оценил в 75 тысяч рублей.Благодаря свидетелям сотрудники установили, что к краже причастен 30-летний сосед. На допросе он признался в воровстве. Краденое имущество он успел подарить своему другу. Похищенный велосипед изъят и возвращён хозяину.На фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.