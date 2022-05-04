Создателю легендарного пистолета-пулемёта исполнилось 125 лет.

Во вторник, 3 мая, жители Коврова провели вахту памяти, которую посвятили Георгию Шпагину – создателю самого знаменитого отечественного пистолета-пулемёта. Торжественное мероприятие прошло в символичном месте – у бюста великому конструктору на улице Оружейников.В этом году Герою соцтруда, лауреату Сталинской премии, обладателю 3 орденов Ленина и ордена Красной Звезды, конструктору века Георгию Шпагину исполнилось 125 лет. Славный сын Ковровской земли, он создал оружие, с которым наши деды и прадеды прошли освободительным маршем от Москвы до Берлина, разбив армию фашистской Германии и её союзников. ППШ (или «папаша», как его ласково называли советские солдаты) стал одним из важнейших символов Победы.- Созданный Георгием Шпагиным пистолет-пулемёт, известный, как ППШ, стал главным оружием наших вооружённых сил в годы Великой Отечественной войны. Шесть миллионов ППШ было отправлено на фронт бойцам. Солдаты оценили его надёжность, простоту и безотказность. С этим оружием они прошли всю войну и одержали уверенную победу над врагом, - говорит депутат Госдумы Игорь Игошин.Жители Коврова не забывают о заслугах конструктора-оружейника перед страной. В ходе торжественного мероприятия они почтили память земляка минутой молчания, возложили цветы к подножию бюста, произвели залп из реконструированного оружия времён Великой Отечественной войны.Память объединяет поколения. Сегодня это важно, как никогда...