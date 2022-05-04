В отношении жительницы Коврова возбуждено уголовное дело о незаконной продаже алкогольной...

В отношении жительницы Коврова возбуждено уголовное дело о незаконной продаже алкогольной продукции.Сотрудники ковровской полиции в ходе профилактических мероприятий зафиксировали факт незаконной продажи алкоголя 55-летней местной жительницей.Женщину привлекли к административной ответственности. Полицейские провели с правонарушительницей профилактическую беседу о недопустимости подобных фактов и законодательной ответственности за их совершение.Несмотря на полученное наказание, женщина продолжила противоправную деятельность. Очередной факт незаконной реализации алкоголя задокументировал в марте участковый уполномоченный полиции.В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, рассказывает портал gorodkovrov.ru.Санкции данной статьи предусматривают максимально наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.Фото: alcopribor.ru