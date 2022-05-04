27 апреля 2022 года рассмотрен протокол по делу об административном правонарушении ООО «Поворот» за...

27 апреля 2022 года рассмотрен протокол по делу об административном правонарушении ООО «Поворот» за нарушение требований к организации безопасного использования и содержания пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах. Об этом сообщает пресс-служба Ковровского городского суда.При проведении внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Поворот», эксплуатирующего опасный производственный объект «Канатная дорога ГЛК «Красная горка» в Ковровском районе Владимирской области выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности, в том числе: не было назначено лицо, ответственное за осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте и не разработана его должностная инструкция; не назначено лицо, ответственное за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации канатных дорог; не назначены операторы и вспомогательный персонал в количестве, не менее рекомендованного, в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации; оператор был допущен к выполняемым работам без проведения профессиональной подготовки, аттестации и медицинского освидетельствования; допущена эксплуатация пассажирской буксировочной канатной дороги в отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, а также акта о возможности ввода ее в эксплуатацию и без проведения первичного и периодического технического освидетельствования: допущена эксплуатация пассажирской буксировочной канатной дороги, при этом эксплуатирующей организацией не внесены изменения в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, в связи с добавлением новых технических устройств; не проводятся регламентные работы при эксплуатации пассажирской буксировочной канатной дороги.В судебном заседании представитель ООО «Поворот» вину в совершении административного правонарушения признал. Пояснил, что в настоящее время эксплуатация опасного производственного объекта приостановлена, запланированы и проводятся мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений.Постановлением суда ООО «Поворот» признано виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности в виде запрета эксплуатации технических устройств: пассажирской буксировочной канатной дороги и дороги бесфундаментного типа ГЛК «Красная горка» п. Мелехово на срок 60 суток, начиная с 21 апреля 2022 года.Постановление суда в части приостановления деятельности подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано во Владимирский областной суд в установленном законом порядке.Фото: Станислав Наумченков