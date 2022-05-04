Роспотребнадзор выявил нарушения при организации горячего питания в 8 школах города Мурома....

Роспотребнадзор выявил нарушения при организации горячего питания в 8 школах города Мурома. Обслуживало эти учебные заведения ООО «Аэратор», находящееся в муниципальной собственности.Владимирским отделением Роспотребнадзора был направлен иск в суд о запрещении деятельности общества, так как она создает опасность причинения вреда. Предприятие уже неоднократно подвергалось штрафам.Муромский городской суд вынес решение о запрете осуществления ответчиком деятельности по организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях до устранения выявленных нарушений.Фото: tvk6.ru/publications