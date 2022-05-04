Местные власти заверяют, что АО «Стройтрансгаз» не выполнил ремонт разбитых грузовиками участков.

Власти Покрова запретят проезд строительной техники к асфальтобетонным заводам. Предприятия обеспечивают возведение платной трассы М-12. Местные власти заверяют, что АО «Стройтрансгаз» не восстановил разбитые грузовиками участки.«Несмотря на договоренности по содержанию дорог, используемых транспортом подрядчика строительства автобана, до сих пор ямочный ремонт улиц Герасимова и Ф. Штольверка не произведён. Письмом давали крайний срок, он не выполнен. Завтра отзываем согласование на проезд, о чем извещаем Автодор, «Стройтрансгаз» и ГИБДД», - в горадминистрации Покрова.На письма чиновников подрядчик ответил, что указанные территории не включены в проект ремонта. Из-за неисполнения условий в ГИБДД завели на строителей административное дело. Власти намерены взыскать с компании до 400 тысяч рублей.