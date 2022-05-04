Нет проезду тяжёлой технике. Власти Покрова запретят строителям М-12 пользоваться городскими...

Нет проезду тяжёлой технике. Власти Покрова запретят строителям М-12 пользоваться городскими дорогами. Это касается улиц Герасимова и Франца Штольверка, которые ведут к асфальтобетонным заводам. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава местной мэрии Олег Котров.По его словам, генеральный подрядчик - АО "Стройтрансгаз" не выполнил договорённости по ремонту разбитых большегрузами дорог. Срок был до первого мая этого года. В связи с этим мэрия пообещала цитата: "принять дополнительные меры по недопущению проезда тяжеловесного транспорта".