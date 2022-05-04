Мотогонки, бег и детский смех. Во Владимире отгремел спортивные торжества в честь 77-ой годовщины Великой Победы. По традиции соревнования прошли на Лыбедской магистрали. В них приняли

Мотогонки, бег и детский смех. Во Владимире отгремел спортивные торжества в честь 77-ой годовщины Великой Победы. По традиции соревнования прошли на Лыбедской магистрали. В них приняли участие малыши, школьники, студенты и профессиональные спортсмены. Впервые в числе организаторов выступила энергетическая компания «Т Плюс». На праздник в полном составе пришла семья Зябловых: бабушка, мама, папа и трое