Местный житель Собинки отправится на 2 года в колонию-поселение за смертельное ДТП с несовершеннолетним. Установлено, что в вечернее время 34–летний мужчина, управлял мотоциклом «Хонда» и

Местный житель Собинки отправится на 2 года в колонию-поселение за смертельное ДТП с несовершеннолетним. Установлено, что в вечернее время 34–летний мужчина, управлял мотоциклом «Хонда» и двигался вне населенного пункта. Он превысил допустимую скорость, разрешенную правилам дорожного движения на данном участке местности. Обнаружив пересекающего дорожную часть пешехода, он своевременно не принял возможных мер к снижению скорости