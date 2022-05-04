Теперь ему грозит реальный срок.

В Суздале на улице Кремлёвской в апреле украли строительные поддоны. Виновного задержали.Представитель компании, которой принадлежало имущество, обратился в полицию. Ущерб потерпевший оценил в 23 тысячи рублей.Оперативники установили, что к преступлению причастен 43-летний владимирец. Мужчина был задержан и признался в краже. Он похитил поддоны для последующей продажи.«Материальный ущерб, причинённый организации, фигурант возместил полностью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело», - добавили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Теперь ему грозит реальный срок.